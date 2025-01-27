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Yaramazlara biraz batar!

Borsa güne nasıl başladı? – 27 Ocak 2025

Borsa İstanbul’da BIST 100 endeksi haftaya yüzde 0,72 düşüşle 10.032,46 puandan başladı.

Fotoğraf: Pexels

Cuma satış ağırlıklı bir seyir izleyen BIST 100 endeksi günü yüzde 0,08 değer kaybederek 10.104,85  puandan tamamlamıştı.


Borsa güne 10.032,46 puandan başladı.

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