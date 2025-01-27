Borsa güne nasıl başladı? – 27 Ocak 2025

Borsa İstanbul’da BIST 100 endeksi haftaya yüzde 0,72 düşüşle 10.032,46 puandan başladı.
Cuma satış ağırlıklı bir seyir izleyen BIST 100 endeksi günü yüzde 0,08 değer kaybederek 10.104,85 puandan tamamlamıştı.
Borsa güne 10.032,46 puandan başladı.
Yaramazlara biraz batar!
Borsa İstanbul’da BIST 100 endeksi haftaya yüzde 0,72 düşüşle 10.032,46 puandan başladı.
Cuma satış ağırlıklı bir seyir izleyen BIST 100 endeksi günü yüzde 0,08 değer kaybederek 10.104,85 puandan tamamlamıştı.
Borsa güne 10.032,46 puandan başladı.
DEM Parti İstanbul Milletvekili ve Meclis Başkan Vekili Sırrı Sürreya Önder’i kaybettik. Türkiye siyaset sahnesinin görüp görebileceği en renkli sima, sanatçı yazar, senarist ve müzisyendi.
Ankara’da düzenlenen kumar operasyonunda 15 şüpheli gözaltına alındı. Ankara Emniyet Müdürlüğü’nün açıklamasına göre Asayiş Şube Müdürlüğü Ahlak Büro Amirliği ekipleri, kumar oynattıkları tespit edilen ve ruhsatsız faaliyet gösteren 23 işyerine operasyon düzenledi. ‘REST’ adlı operasyonda, 15 şüpheli gözaltına alındı. Kumar oynatıldığı belirlenen işletmeler mühürlendi. Bir miktar nakit paraya ve kumar malzemelerine de el kondu. Emniyetteki işlemleri tamamlanan zanlılar adliyeye sevk edildi. Çevrimiçi […]
Yurt genelinde etkili olan soğuk ve yağışlı hava yerini bahara bırakıyor. Sıcaklıklar 4 ila 8 derece artacak.
İstanbul’da, 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü öncesi sol örgütlere düzenlenen operasyonda gözaltına alınan 16 şüpheliden biri tutuklandı.
Meteoroloji Genel Müdürlüğü (MGM), 17 ilde gök gürültülü sağanak bekliyor.