Borsa güne nasıl başladı? – 26 Şubat 2025

Borsa İstanbul’da BIST 100 endeksi güne yüzde 0,17 yükselişle 9.467,96 puandan başladı.
Dün satış ağırlıklı bir seyir izleyen BIST 100 endeksi günü yüzde 1,29 değer kaybederek 9.451,58 puandan tamamlamıştı.
Borsa güne 9.467,96 puandan başladı.
Yaramazlara biraz batar!
Borsa İstanbul’da BIST 100 endeksi güne yüzde 0,17 yükselişle 9.467,96 puandan başladı.
Dün satış ağırlıklı bir seyir izleyen BIST 100 endeksi günü yüzde 1,29 değer kaybederek 9.451,58 puandan tamamlamıştı.
Borsa güne 9.467,96 puandan başladı.
Muğla Valisi İdris Akbıyık, Marmaris açıklarında meydana gelen depremde 11 kişinin yaralandığını, saha taramalarına devam ettiklerini söyledi.
AFAD verilerine göre Muğla’nın Marmaris ilçesi açıklarında 5,8 büyüklüğünde deprem oldu. Kandilli Rasathanesi depremin büyüklüğünü 5,7 olarak duyurdu. Deprem Muğla, İzmir ve Antalya’da da hissedildi.
Ankara Başsavcılığınca CHP’nin 38’nci Olağan Kurultayı’na ilişkin hazırlanan iddianamede aralarında tutuklu İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun da bulunduğu 12 kişi hakkında üç yıla kadar hapis istendi.
ABD Başkanı Donald Trump’ın Rusya ve Ukrayna liderlerinin yer alacağı Türkiye’deki olası bir görüşmeye katılabileceği belirtildi.
Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi play-off çeyrek final üçüncü maçında Türk Telekom’u 101-94 yenen Fenerbahçe, seriyi 2-1 kazanarak yarı finale yükseldi.