Borsa güne nasıl başladı? – 26 Şubat 2025

AFAD verilerine göre Muğla’nın Marmaris ilçesi açıklarında 5,8 büyüklüğünde deprem oldu. Kandilli Rasathanesi depremin büyüklüğünü 5,7 olarak duyurdu. Deprem Muğla, İzmir ve Antalya’da da hissedildi.