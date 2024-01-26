Borsa güne nasıl başladı? – 26 Ocak 2024

Borsa İstanbul’da BIST 100 endeksi, güne yüzde 0,26 yükselişle 8.191,37 puandan başladı.

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‘Piyasaların sevdiği’ Mehmet Şimşek ve Hafize Gaye Erkan’ın ekonomi yönetimine getirilmesinden beri borsa artıda seyrediyor. Ancak İsrail-Hamas çatışmasından beri endeks dalgalı.

Dün, alıcılı bir seyir izleyen Borsa İstanbul’da BIST 100 endeksi, günü yüzde 0,98 değer kazancıyla 8.169,89 puandan tamamladı.

Açılışta BIST 100 endeksi, önceki kapanışa göre 21,48 puan ve yüzde 0,26 değer kazanarak 8.191,37 puana çıktı.