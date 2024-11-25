Borsa güne nasıl başladı? – 25 Kasım 2024

Borsa İstanbul’da BIST 100 endeksi güne yüzde 0,72 yükselişle 9.618,42 puandan başladı.
Cuma alıcılı bir seyir izleyen BIST 100 endeksi günü yüzde 1,94 değer kazanarak 9.549,89 puandan tamamlamıştı.
Borsa güne 9.618,42 puandan başladı.
Yaramazlara biraz batar!
Borsa İstanbul’da BIST 100 endeksi güne yüzde 0,72 yükselişle 9.618,42 puandan başladı.
Cuma alıcılı bir seyir izleyen BIST 100 endeksi günü yüzde 1,94 değer kazanarak 9.549,89 puandan tamamlamıştı.
Borsa güne 9.618,42 puandan başladı.
Birleşmiş Milletler Gıda ve Tarım Örgütü’nün (FAO) açıklamasına göre küresel gıda fiyatları mayısta tahıl, kuru baklagiller ve şeker fiyatlarındaki düşüş nedeniyle yüzde 0,8 geriledi.
ABD’li milyarder Elon Musk “ABD’de ortadaki yüzde 80’i temsil edecek yeni bir siyasi partiye ihtiyaç var” dedi.
Sivas’ta Kırım Kongo Kanamalı Ateşi (KKKA) nedeniyle ölenlerin sayısı altıya yükseldi.
Rochester Üniversitesi Bilgisayar Bilimleri’nden Prof. Dr. Ehsan Hoque, yapay zeka kullanıcılara her şekilde yarar sağlamayı amaçladığı için “Bir nevi dalkavukluk yapıyor” dedi.
Gaziantep’te beşikten sızan karbonmonoksit gazından zehirlenen anne ve kızı ölü bulundu.