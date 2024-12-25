Borsa güne nasıl başladı? – 25 Aralık 2024

Borsa İstanbul’da BIST 100 endeksi güne yüzde 1,8 yükselişle 9.846,39 puandan başladı.
Dün yükseliş eğiliminde hareket eden BIST 100 endeksi günü 0,48 değer kazanarak 9.672,75 puandan tamamlamıştı.
Borsa güne 9.846,39 puandan başladı.
Yaramazlara biraz batar!
Borsa İstanbul’da BIST 100 endeksi güne yüzde 1,8 yükselişle 9.846,39 puandan başladı.
Dün yükseliş eğiliminde hareket eden BIST 100 endeksi günü 0,48 değer kazanarak 9.672,75 puandan tamamlamıştı.
Borsa güne 9.846,39 puandan başladı.
Beyaz Saray Sözcüsü Karoline Leavitt, “Başkan, ülkemizi onlarca yıldır soyan haksız ticaret uygulamalarını tersine çevirecek bir tarife planı açıklayacak” dedi.
Meteoroloji Genel Müdürlüğü (MGM), Batı Akdeniz ve Güney Ege’yi toz taşınımına karşı uyardı.
Sosyal medyada DBL Entertainment’a boykot çağrısı yükselirken şirketin organizatörlüğünü yüklendiği Britanyalı grup Muse ve şarkıcı Robbie Williams’dan da dayanışma göstererek konserlerini iptal etmesi bekleniyor.
Hakkında boykot çağrısı yapılan hedefteki DBL Entertainment’ın sahibi Abdülkadir Özkan, “Ortaya çıkan bu durumdan ve yanlış anlaşılmadan ötürü derin bir üzüntü içindeyim” dedi.
Dünyaca ünlü komedyen Trevor Noah’ın 23 Nisan’da İstanbul’da yapacağı gösteri iptal edildi.