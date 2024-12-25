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Yaramazlara biraz batar!

Borsa güne nasıl başladı? – 25 Aralık 2024

Borsa İstanbul’da BIST 100 endeksi güne yüzde 1,8 yükselişle 9.846,39 puandan başladı.

Dün yükseliş eğiliminde hareket eden BIST 100 endeksi günü 0,48 değer kazanarak 9.672,75 puandan tamamlamıştı.

Borsa güne 9.846,39 puandan  başladı.

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