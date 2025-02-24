Borsa güne nasıl başladı? – 24 Şubat 2025

Borsa İstanbul’da BIST 100 endeksi haftaya yüzde 0,96 yükselişle 9.694,37 puandan başladı.
Cuma satış ağırlıklı bir seyir izleyen BIST 100 endeksi günü yüzde 2,09 değer kaybederek 9.602,16 puandan tamamlamıştı.
Borsa güne 9.694,37 puandan başladı.
Yaramazlara biraz batar!
Borsa İstanbul’da BIST 100 endeksi haftaya yüzde 0,96 yükselişle 9.694,37 puandan başladı.
Cuma satış ağırlıklı bir seyir izleyen BIST 100 endeksi günü yüzde 2,09 değer kaybederek 9.602,16 puandan tamamlamıştı.
Borsa güne 9.694,37 puandan başladı.
Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar “Son 22 yılda enerji faturası olarak, ithalata ödediğimiz para 1 trilyon dolar (yaklaşık 39 trilyon 208 milyar lira)” dedi.
Fransız Paris Saint-Germain (PSG) takımının UEFA Şampiyonlar Ligi şampiyonu olmasıyla başkent Paris’te çıkan olaylarda en az 81 kişi gözaltına alındı.
Kurban Bayramı’nda Karayolları Genel Müdürlüğü (KGM) sorumluluğundaki köprü ve otoyollar ücretsiz.
Araştırmalara göre eve parayı eşi getiren erkek, ruh sağlığı açısından olumsuz yönde etkileniyor. Cinsiyet rollerinin bu problem üzerindeki etkisi büyük.
Meteoroloji Genel Müdürlüğü (MGM) dört ili kuvvetli yağış nedeniyle sarı kodla uyardı.