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Yaramazlara biraz batar!

Borsa güne nasıl başladı? – 24 Şubat 2025

Borsa İstanbul’da BIST 100 endeksi haftaya yüzde 0,96 yükselişle 9.694,37 puandan başladı.

Fotoğraf: Canva

Cuma satış ağırlıklı bir seyir izleyen BIST 100 endeksi günü yüzde 2,09 değer kaybederek 9.602,16 puandan tamamlamıştı.


Borsa güne 9.694,37 puandan başladı.

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