Borsa güne nasıl başladı? – 24 Ocak 2025

Borsa İstanbul’da BIST 100 endeksi güne yüzde 0,13 yükselişle 10.125,49 puandan başladı.
Dün alış ağırlıklı bir seyir izleyen BIST 100 endeksi günü yüzde 0,07 değer kaybederek 10.112,76 puandan tamamlamıştı.
Borsa güne 10.125,49 puandan başladı.
Yaramazlara biraz batar!
Borsa İstanbul’da BIST 100 endeksi güne yüzde 0,13 yükselişle 10.125,49 puandan başladı.
Dün alış ağırlıklı bir seyir izleyen BIST 100 endeksi günü yüzde 0,07 değer kaybederek 10.112,76 puandan tamamlamıştı.
Borsa güne 10.125,49 puandan başladı.
Bir gram altın şu an (saat 9:06) 4.006,21 liradan işlem görüyor.
Liranın dolar ve avro karşısında eriyişi sürüyor. Dolar/TL 38,4966 seviyesinden ilerliyor, avro/TL 43,6227 seviyesinden güne başladı.
İstanbul’da yürütülen kentsel dönüşüm uygulamaları kapsamında verilen yardım miktarları artırıldı.
Meteoroloji Genel Müdürlüğü (MGM), gök gürültülü sağanak ve fırtına beklenen 28 ile sarı kodlu uyarı verdi.
ABD ile Ukrayna arasında nadir toprak elementleri anlaşması imzalandı.