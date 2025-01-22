Borsa güne nasıl başladı? – 22 Ocak 2025

Borsa İstanbul’da BIST 100 endeksi güne yüzde 0,15 yükselişle 10.014,24 puandan başladı.
Dün satıcılı bir seyir izleyen BIST 100 endeksi günü yüzde 0,30 değer kaybederek 9.999,55 puandan tamamlamıştı.
Borsa güne 10.014,24 puandan başladı.
Yaramazlara biraz batar!
Borsa İstanbul’da BIST 100 endeksi güne yüzde 0,15 yükselişle 10.014,24 puandan başladı.
Dün satıcılı bir seyir izleyen BIST 100 endeksi günü yüzde 0,30 değer kaybederek 9.999,55 puandan tamamlamıştı.
Borsa güne 10.014,24 puandan başladı.
Ceza hukukçusu ve akademisyen Prof. Dr. Adem Sözüer, tutuklu İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun ‘avukatlığını üstlenmediği için bırakmasının söz konusu olmadığını’ duyurdu.
Türkiye İstatistik Kurumu’na (TÜİK) martta Türkiye’de işsizlik yüzde 7,9’a düştü.
81 ilde düzenlenen sahte içki operasyonlarında 137 şüpheli gözaltına alındı.
Borsa İstanbul’da BIST 100 endeksi, güne yüzde 0,37 düşüşle 9.272,47 puandan başladı.
Beklenen depremin etkileyeceği İstanbul, Kocaeli, Tekirdağ’da yeni şehir hastaneleri yapılırken güvenli olmayan binalarda hizmet veren aile sağlığı merkezleri (ASM) kaderine terk ediliyor.