Borsa güne nasıl başladı? – 22 Kasım 2024

Borsa İstanbul’da BIST 100 endeksi güne yüzde 0,10 yükselişle 9.377,49 puandan başladı.
Dün alıcılı bir seyir izleyen BIST 100 endeksi günü yüzde 3,72 değer kazanarak 9.367,77 puandan tamamlamıştı.
Borsa güne 9.377,49 puandan başladı.
Yaramazlara biraz batar!
Borsa İstanbul’da BIST 100 endeksi güne yüzde 0,10 yükselişle 9.377,49 puandan başladı.
Dün alıcılı bir seyir izleyen BIST 100 endeksi günü yüzde 3,72 değer kazanarak 9.367,77 puandan tamamlamıştı.
Borsa güne 9.377,49 puandan başladı.
UEFA Uluslar Ligi play-off turuna kalan Türkiye, Macaristan’la eşleşti.
Martı ile Taksiciler Odası arasındaki iki buçuk yıldır devam eden davada karar açıklandı. Buna göre Martı TAG artık serbestçe kullanılabilecek.
Antalya’nın Aksu ilçesindeki Perge Antik Kenti’nde milattan sonra 2’nci yüzyılda İmparator Hadrianus’un yaptırdığı ‘Kestros’ çeşmesinden restorasyon çalışmalarının ardından yeniden su akmaya başladı.
Fenerbahçe efsanesi Alex de Souza, A Spor’u tekzip etti: “Maalesef tercüme iyi olmamış.”
10 bebeğin ölümüyle suçlanan 47 sanıklı yenidoğan çetesi hakim karşısında.
Dava beşinci gününde devam ediyor.