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Yaramazlara biraz batar!

Borsa güne nasıl başladı? – 21 Ocak 2025

Borsa İstanbul’da BIST 100 endeksi güne yüzde 0,20 düşüşle 10.008,82 puandan başladı.

Fotoğraf: Pexels

Dün alıcılı bir seyir izleyen BIST 100 endeksi günü yüzde 0,51 değer kazanarak 10.029,31 puandan tamamlamıştı.
Borsa güne 10.008,82 puandan başladı.


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