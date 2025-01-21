Borsa güne nasıl başladı? – 21 Ocak 2025

Borsa İstanbul’da BIST 100 endeksi güne yüzde 0,20 düşüşle 10.008,82 puandan başladı.
Dün alıcılı bir seyir izleyen BIST 100 endeksi günü yüzde 0,51 değer kazanarak 10.029,31 puandan tamamlamıştı.
Borsa güne 10.008,82 puandan başladı.
Yaramazlara biraz batar!
Borsa İstanbul’da BIST 100 endeksi güne yüzde 0,20 düşüşle 10.008,82 puandan başladı.
Dün alıcılı bir seyir izleyen BIST 100 endeksi günü yüzde 0,51 değer kazanarak 10.029,31 puandan tamamlamıştı.
Borsa güne 10.008,82 puandan başladı.
Florence Nightingale Hastanesi, DEM Parti İstanbul Milletvekili Sırrı Süreyya Önder’in ‘hayati tehlikesinin artarak devam ettiğini’ duyurdu.
NASA, saatte 177 bin kilometreden daha hızlı ilerleyen, yıkıcı olabilecek bir ‘zombi yıldız’ı takip ediyor.
Borsa İstanbul’da BIST 100 endeksi, haftaya yüzde 0,26 yükselişle 9.457,25 puandan başladı.
Kadıköy’de altı katlı binadaki bir dairenin balkonu çöktü.
Bir gram altın şu an (saat 9:06) 4.073,06 liradan işlem görüyor.