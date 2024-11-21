Borsa güne nasıl başladı? – 21 Kasım 2024

Borsa İstanbul’da BIST 100 endeksi güne yüzde 0,53 yükselişle 9.079,84 puandan başladı.
Dün satıcılı bir seyir izleyen BIST 100 endeksi günü yüzde 2,18 değer kaybederek 9.031,82 puandan tamamlamıştı.
Borsa güne 9.079,84 puandan başladı.
Yaramazlara biraz batar!
Borsa İstanbul’da BIST 100 endeksi güne yüzde 0,53 yükselişle 9.079,84 puandan başladı.
Dün satıcılı bir seyir izleyen BIST 100 endeksi günü yüzde 2,18 değer kaybederek 9.031,82 puandan tamamlamıştı.
Borsa güne 9.079,84 puandan başladı.
Amerika Birleşik Devletleri’nin (ABD) 47’inci başkanı seçilen Donald Trump’ın Adalet Bakanı olarak seçtiği Matt Gaetz, adaylıktan çekildiğini açıkladı.
Meteoroloji Genel Müdürlüğü (MGM), sıcaklıkların ülke genelinde 10-15 derece azalacağını ve bazı bölgelere kar beklendiğini duyurdu.
Meteoroloji Genel Müdürlüğü (MGM), Marmara ve Kuzey Ege’de fırtına beklendiğini duyurdu.
CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Çayırhan Termik Santrali ve maden sahalarının özelleştirilmesi kararına karşı çıkan madencileri ziyaret etti.
Öldürülen eski Ülkü Ocakları Başkanı Sinan Ateş’in ablası Selma Ateş’e duruşma sırasında saldıran kişiyi azmettiren Servet Bozkurt, ev hapsi sırasında eşini ve tartıştığı bir kişiyi öldürdü.