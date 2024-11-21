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Yaramazlara biraz batar!

Borsa güne nasıl başladı? – 21 Kasım 2024

Borsa İstanbul’da BIST 100 endeksi güne yüzde 0,53 yükselişle 9.079,84 puandan başladı.

Fotoğraf: Pexels

Dün satıcılı bir seyir izleyen BIST 100 endeksi günü yüzde 2,18 değer kaybederek 9.031,82 puandan tamamlamıştı.


Borsa güne 9.079,84 puandan başladı.

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