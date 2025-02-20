Borsa güne nasıl başladı? – 20 Şubat 2025

Borsa İstanbul’da BIST 100 endeksi güne yatay seyirle 9.764,55 puandan başladı.
Dün satış ağırlıklı bir seyir izleyen BIST 100 endeksi günü yüzde 1,55 değer kaybederek 9.763,67 puandan tamamlamıştı.
Borsa güne 9.764,55 puandan başladı.
Yaramazlara biraz batar!
Borsa İstanbul’da BIST 100 endeksi güne yatay seyirle 9.764,55 puandan başladı.
Dün satış ağırlıklı bir seyir izleyen BIST 100 endeksi günü yüzde 1,55 değer kaybederek 9.763,67 puandan tamamlamıştı.
Borsa güne 9.764,55 puandan başladı.
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