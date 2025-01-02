Borsa güne nasıl başladı? – 2 Ocak 2025

Borsa İstanbul’da BIST 100 endeksi güne yüzde 0,28 yükselişle 9.858,10 puandan başladı.
Salı günü satıcılı bir seyir izleyen BIST 100 endeksi günü yüzde 0,60 değer kaybederek 9.830,56 puandan tamamladı.
Borsa güne 9.858,10 puandan başladı.
Yaramazlara biraz batar!
Borsa İstanbul’da BIST 100 endeksi güne yüzde 0,28 yükselişle 9.858,10 puandan başladı.
Salı günü satıcılı bir seyir izleyen BIST 100 endeksi günü yüzde 0,60 değer kaybederek 9.830,56 puandan tamamladı.
Borsa güne 9.858,10 puandan başladı.
Görevi 20 Ocak’ta Donald Trump’a devredecek ABD Başkanı Joe Biden, Kongre baskını göndermesinde bulundu: “Seçimler, barışçıl şekilde onaylanacak.
MHP Genel Başkan Yardımcısı Feti Yıldız “Hapis cezasının infazı mahkumun hayatı için kesin bir tehlike teşkil ediyorsa iyileşinceye kadar infazın geri bırakılması tartışma konusu olmamalıdır” dedi.
Tekel Bayileri Yardımlaşma Derneği (TBYD) Başkanı Erol Dündar, Pernod Ricard ağır içki grubuna zam geldiğini duyurdu.
Adana’da şehirlerarası yolcu otobüsündeki bir valizden 15 ruhsatsız tabanca çıktı. Valizin sahibi gözaltına alındı.
Güney Kore’de yolsuzlukla mücadele kurumu, görevden alınan devlet başkanı Yoon Suk Yeol’u gözaltına alma görevini polise devretti.