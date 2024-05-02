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Yaramazlara biraz batar!

Borsa güne nasıl başladı? – 2 Mayıs 2024

Borsa İstanbul’da BIST 100 endeksi, güne yüzde 0,51 yükselerek 10.097,39 puandan başladı.

Fotoğraf: AA

Salı günü, dalgalı bir seyir izleyen BIST 100 endeksi, günü yüzde 0,37 azalışla 10.045,74 puanla tamamlamıştı.


Borsa İstanbul güne 10.097,39 puandan başladı.

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