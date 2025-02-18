Borsa güne nasıl başladı? – 18 Şubat 2025

Borsa İstanbul’da BIST 100 endeksi güne yüzde 0,07 düşüşle 9.829,94 puandan başladı.
Dün satış ağırlıklı bir seyir izleyen BIST 100 endeksi günü yüzde 0,42 değer kaybederek 9.836,49 puandan tamamlamıştı.
Borsa güne 9.829,94 puandan başladı.
Yaramazlara biraz batar!
Borsa İstanbul’da BIST 100 endeksi güne yüzde 0,07 düşüşle 9.829,94 puandan başladı.
Dün satış ağırlıklı bir seyir izleyen BIST 100 endeksi günü yüzde 0,42 değer kaybederek 9.836,49 puandan tamamlamıştı.
Borsa güne 9.829,94 puandan başladı.
Türkiye İstatistik Kurumu’na (TÜİK) göre ekonomik güven endeksi, mayısta aylık bazda yüzde 0,05 artışla 96,7 oldu.
Fransa’da tedavisi bulunmayan bir hastalığı olanların destekli ölüm talebini onaylayan yasa tasarısı parlamentodan geçti.
Borsa İstanbul’da BIST 100 endeksi, güne yatay seyirle 9.210,72 puandan başladı.
Tarım ve Orman Bakanlığı, 28 Mayıs tarihli taklit-tağşiş yapılan gıdalar listesine 15 zeytinyağı ekledi.
İzmir Büyükşehir Belediyesi’yle toplu iş sözleşmesi görüşmelerinden sonuç çıkmadığı için yaklaşık 23 bin işçi 28 Mayıs gece yarısından sonra greve çıkacak.