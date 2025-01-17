Borsa güne nasıl başladı? – 17 Ocak 2025

Borsa İstanbul’da BIST 100 endeksi güne yüzde 0,16 yükselişle 9.882,60 puandan başladı.
Dün alıcılı bir seyir izleyen BIST 100 endeksi günü yüzde 0,25 değer kazanarak 9.739,72 puandan tamamlamıştı.
Borsa güne 9.882,60 puandan başladı.
Yaramazlara biraz batar!
Borsa İstanbul’da BIST 100 endeksi güne yüzde 0,16 yükselişle 9.882,60 puandan başladı.
Dün alıcılı bir seyir izleyen BIST 100 endeksi günü yüzde 0,25 değer kazanarak 9.739,72 puandan tamamlamıştı.
Borsa güne 9.882,60 puandan başladı.
Tutuklu İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Medya A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı Murat Ongun’un avukatı Serkan Günel ve avukat Kazım Yiğit Akalın gözaltına alındı.
Borsa İstanbul’da BIST 100 endeksi, güne yüzde 0,45 yükselişle 9.353,61 puandan başladı.
Tutuklu İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun avukatı Mehmet Pehlivan’ın avukatı hakkında gözaltı kararı verildi.
Bir gram altın şu an (saat 9:09) 4.098,80 liradan işlem görüyor.
Liranın dolar ve avro karşısında eriyişi sürüyor. Dolar/TL 38,2916 seviyesinden ilerliyor, avro/TL 43,5317 seviyesinden güne başladı.