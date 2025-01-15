Borsa güne nasıl başladı? – 15 Ocak 2025

Borsa İstanbul’da BIST 100 endeksi güne yüzde 0,16 yükselişle 9.731,19 puandan başladı.
Dün satıcılı bir seyir izleyen BIST 100 endeksi günü yüzde 0,18 değer kaybederek 9.715,86 puandan tamamlamıştı.
Borsa güne 9.731,19 puandan başladı.
Yaramazlara biraz batar!
Borsa İstanbul’da BIST 100 endeksi güne yüzde 0,16 yükselişle 9.731,19 puandan başladı.
Dün satıcılı bir seyir izleyen BIST 100 endeksi günü yüzde 0,18 değer kaybederek 9.715,86 puandan tamamlamıştı.
Borsa güne 9.731,19 puandan başladı.
Tutuklu Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ “Şimdi toplum bir anlamda AKP’nin 28 Şubat’ını yaşıyor… Hukuki bozulma sadece muhalefeti değil, iktidar yanlılarını da rahatsız ediyor” dedi.
İstanbul’un Arnavutköy ilçesinde düzenlenen operasyonda 801 kilogram metamfetamin ele geçirildi, iki şüpheli gözaltına alındı. İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünce Arnavutköy ilçesinde uyuşturucu operasyonu düzenlendiğini duyurdu. Operasyonda 29 parça halinde 773 kilogram sıvı metamfetamin ve kristal halde 28,5 kilogram metamfetamin uyuşturucuya el kondu. Narkokapan-Ankara: 178 şüpheli daha tutuklandı
Borsa İstanbul’da BIST 100 endeksi, güne yüzde 0,61 yükselişle 9.378,74 puandan başladı.
Yükselişini sürdüren ons altın bugün 3 bin 500 doları gördü. Gram altın 4.305,218 liraya kadar yükseldi.
Avrupa Uzay Ajansı (ESA) astronotlara yemek ulaştırma maliyetini düşürmek amacıyla hücrelerden gıda üretiminin uzay koşullarında mümkün olup olmadığını araştırıyor.