Borsa güne nasıl başladı – 15 Nisan 2025

Borsa İstanbul’da BIST 100 endeksi, güne yüzde 0,21 yükselişle 9.443,74 puandan başladı.

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Dün, alış ağırlıklı bir seyir izleyen BIST 100 endeksi günü yüzde 0,45 değer kazanarak 9.423,62 puandan tamamlamıştı.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) odaklı ‘terör’ ve ‘yolsuzluk’ soruşturmalarında İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu da dahil 50’yi aşkın kişi tutuklanarak cezaevine sevk edilmişti.

SPK, pazar yayınladığı açıklamasında, son günlerde Borsa İstanbul AŞ piyasalarında meydana gelen gelişmeler sebebiyle 25 Nisan 2025 tarihi seans sonuna kadar, Borsa İstanbul AŞ pay piyasalarında açığa satış işlemlerinin yasaklanmasına, halka açık ortaklıkların pay geri alımlarının kolaylaştırılmasına ve kredili sermaye piyasası işlemlerinin devamı süresince öz kaynak oranının esnetilerek uygulanmasına karar vermişti.

Ayrıca, Borsa İstanbul, pay piyasasında emir/işlem oranını (OTR) 25 Nisan 2025 tarihi seans sonuna kadar 5:1’den 3:1’e düşürürken, emir/işlem oranı eşik değer aşım ücretini bugünden itibaren 0,25 TL’den 0,50 TL’ye yükseltti.