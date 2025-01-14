Borsa güne nasıl başladı? – 14 Ocak 2025

Borsa İstanbul’da BIST 100 endeksi güne yüzde 0,49 yükselişle 9.780,64 puandan başladı.
Dün satıcılı bir seyir izleyen BIST 100 endeksi günü yüzde 1,79 değer kaybederek 9.733,17 puandan tamamlamıştı.
Borsa güne 9.780,64 puandan başladı.
Yaramazlara biraz batar!
Borsa İstanbul’da BIST 100 endeksi güne yüzde 0,49 yükselişle 9.780,64 puandan başladı.
Dün satıcılı bir seyir izleyen BIST 100 endeksi günü yüzde 1,79 değer kaybederek 9.733,17 puandan tamamlamıştı.
Borsa güne 9.780,64 puandan başladı.
DEM Parti milletvekili Pervin Buldan ve bir avukat, PKK lideri Abdullah Öcalan’la görüşmek üzere İmralı Cezaevi’ne hareket etti.
Borsa İstanbul’da BIST 100 endeksi, haftaya yüzde 0,28 yükselişle 9.343,14 puandan başladı.
Kamboçya’da görev yapan eğitimli fare Ronin, 109 mayın ve 15 mühimmat bularak Guinness Rekorlar Kitabı’na girdi.
ABD’nin Massachusetts eyaletindeki Harvard Üniversitesi’nin kampüsünde silah sesi duyuldu, okul çalışanları ve öğrencileri için güvenlik tedbiri alındı.
Bir gram altın şu an (saat 9:07) 4.155,35 liradan işlem görüyor.