Borsa güne nasıl başladı? – 13 Ocak 2025

Borsa İstanbul’da BIST 100 endeksi haftaya yüzde 0,09 düşüşle 9.901,84 puandan başladı.
Cuma satıcılı bir seyir izleyen BIST 100 endeksi günü yüzde 0,90 değer kaybederek 9.910,61 puandan tamamlamıştı.
Borsa güne 9.901,84 puandan başladı.
Yaramazlara biraz batar!
Borsa İstanbul’da BIST 100 endeksi haftaya yüzde 0,09 düşüşle 9.901,84 puandan başladı.
Cuma satıcılı bir seyir izleyen BIST 100 endeksi günü yüzde 0,90 değer kaybederek 9.910,61 puandan tamamlamıştı.
Borsa güne 9.901,84 puandan başladı.
ABD Başkanı Donald Trump yönetimi, ülkedeki üniversitelerde okuyan uluslararası öğrencilerin yasal statülerini iptal ettiği gerekçesiyle mahkemeye verildi.
Karadeniz’de hava muhalefeti nedeniyle bazı uçak seferleri iptal edildi, bazıları ertelendi.
İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya 19 Nisan tarihi itibarıyla ehliyeti geçici olarak geri alınıp teslim edilmeyen sürücü sayısının 689 bin 946 olduğunu söyledi: “Şunu açık ve net bir şekilde ifade etmek isterim, ‘sürücü affı’ konusu, kesinlikle gündemimizde yok.”
ABD’nin görev başındaki en yaşlı astronotu Dan Pettit, 70’inci doğum gününde Dünya’ya döndü.
Narkokapan-Ankara operasyonunda gözaltına alınan 178 şüpheli daha tutuklandı.