Boris Johnson’a Çankırılı ‘hemşehrileri’ sahip çıktı

İktidardaki Muhafazakar Parti liderliğinden istifa eden Britanya Başbakanı Boris Johnson’ın, görevde kalması amacıyla Çankırı’nın Orta ilçesinde bağlı Kalfat köyünde, “Çankırılı Boris Johnson’ın her zaman yanındayız” sloganıyla imza kampanyası başlatıldı.

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Boris Johnson’ın Kalfat’ta ‘atalarının’ yaşadığı evin önünde basın açıklaması yapan ‘hemşehrileri’, dün olduğu gibi bugün de yanında olduklarını söyledi.

Kalfat Köyü Muhtarlığı, Kalfat Vakfı ve Kalfat Gençlik Derneği adına konuşan Sinan Karaağaç, Kalfat’ın Johnson’ın dedelerinin memleketi olduğunu ve ona her zaman destek verdiklerini söyleyerek, “Başbakanlık döneminde Türkiye’yle iyi ilişkiler içinde olması, cumhurbaşkanımızla olan samimi diyalog süreçleri gösteriyor ki ata toprakları kendisi için değerli” dedi.



Boris Johnson’ı memleketinde de ağırlamak istediklerini dile getiren Karaağaç şöyle devam etti: “Bizler de bugün onun başarılı olarak yürüttüğüne inandığımız başbakanlığı bırakmaması ve görevini sürdürmesi adına hemşehrileri olarak desteğimizi ortaya koyuyoruz. ‘Çankırılı Boris Johnson’ın her zaman yanındayız’ sloganıyla Çankırı ve Türkiye genelinde imza kampanyası başlatıyoruz.”

Ali Kemal’in torununun oğlu

Boris Johnson, Osmanlı İmparatorluğu’nun son Dahiliye Nazırı (İçişleri Bakanı) Ali Kemal’in torunu Stanley Johnson’ın oğlu. Damat Ferit Paşa hükümetlerinde Maarif (Eğitim) ve Dahiliye Nazırlığı (İçişleri Bakanlığ) yapan Ali Kemal’ın babası Hacı Ahmet Rıza Efendi, 1813’te Çankırı’nın Kalfat köyünde doğmuştu. ‘İngiliz yanlısı’ olarak tanınan Ali Kemal, 1922’de linç edildikten sonra ailenin bir kısmı Britanya’ya göç etmişti.

Johnson, 2005’te BBC Özbekçe’ye verdiği röportajda Türk kökeniyle ilgili soruyu, “Babamın dedesi Türk’tü ama benim Türk yanım zayıf” demişti.

23 Temmuz 2019’da, Muhafazakar Parti’nin lideri seçilen Johnson, 7 Temmuz’da iktidardaki Muhafazakar Parti liderliğinden istifa ettiğini, başbakanlık görevini yeni lider seçilene kadar sürdüreceğini açıklamıştı.