Boris Becker, İngiltere’de malvarlığını saklamaktan yattığı hapisten salıverildi: Sınır dışı edilecek

Altı kez Grand Slam şampiyonu olan Alman tenis yıldızı Boris Becker, iflasının ardından, yüz binlerce sterlinlik varlıklarını sakladığı gerekçesiyle İngiltere’de yattığı hapishaneden salıverildi. Becker’in sınır dışı edileceği açıklandı. 2017’de iflasını açıklayan Becker, geçen nisan ayında iki buçuk yıl hapis cezasına çarptırılmıştı.

Boris Becker 2018’de borçlarını ödeyebilmek için kupalarını ve bazı özel eşyalarını satışa çıkarmıştı. Fotoğraf: REUTERS

55 yaşındaki Becker, Londra’daki davada iddiaları reddetmiş, iflas sürecinde evlilik yüzüğünü bile verdiğini söylemişti.

İspanya’daki villasının 3 milyon sterlin tutarındaki banka kredisini ödeyememesi sonucu iflas eden Becker’in yasal olarak tüm varlıklarını beyan etmesi gerekiyordu. Ancak, yüz binlerce sterlinlik varlıklarını sakladığı ortaya çıkmıştı.

17 yaşında Wimbledon’ı kazanarak turnuvanın tarihine en genç şampiyon olarak geçen Becker’in iflasında, ayrıldığı eş ve sevgililerine ödediği milyonlarca dolarlık tazminatlarla Nijerya’da yaptığı yatırımların yol açtığı belirtiliyor.