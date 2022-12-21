Becker hapishanede geçen 231 günü anlattı: Orada sadece bir numarasın

Britanya’da yedi buçuk ay hapis yattıktan sonra geçen hafta serbest bırakılan eski Grand Slam tenis şampiyonu Boris Becker, Alman televizyonunda verdiği röportajda hapishane günlerini anlattı.

İki saatten fazla süren röportaj için siyahlar giyen Becker, nisan ayında hapse gönderildiği zamandan daha ince bir vücuda sahipti. Saçları da daha koyuydu. Fotoğraf: Sat1

2017’de İspanya’daki mülkündeki 3 milyon sterlinden fazla ödenmemiş kredisi nedeniyle iflasını ilan eden Boris Becker, alacaklılarına ödeme yapmamak için 2,5 milyon sterlin malvarlığını sakladığı gerekçesiyle nisan ayında 2.5 yıl hapis cezasına çarptırılmıştı.

BBC’nin verdiği haberde, Becker, hapisten çıkınca parasını bir arkadaşının ödediği özel uçakla Almanya’ya sınır dışı edildi. Salı akşamı da Sat 1 kanalında Steven Gaetjen ile röportaj yaptı.

Gözaltındaki ilk haftalar Londra’nın güneybatısındaki Wandsworth Hapishanesinde olan Becker, cezasının çoğunu Oxfordshire’da Henley yakınlarındaki Huntercombe Hapishanesinde çekti. Becker, hayli duygusal geçen röportajda, “Hapishanede bir hiçsin, sadece bir numarasın” dedi. Onun numarası A2923EV idi.

“Hayatımda ilk kez aç yattım” diyen Becker, birkaç ay içinde yedi kilo verdiğini söyledi. “Hapishane sağlığıma iyi geldi. İçki içtiler ama ben içmedim” diye anlattı o günleri.

Hücre kapısının ilk kez çarparak kapandığı anın, şimdiye kadar yaşadığı en yalnız an olduğunu anlatan Becker, akla gelebilecek her türden suçlu olan mahkum arkadaşlarının çığlıkları yüzünden uyuyamadığını da söyledi.

‘Beni öldürmek istedi’

Ekim ayında Huntercombe Hapishanesinde “Kendisini öldürmek isteyen bir mahkumla tartışma dedikleri bir şey yaşadığını” söyleyen Becker, “Peşimden gelmeye çalıştı, bana yapacağı her şeyi anlattı” dedi. Yardım için bağırdığında, yardım etmek için dışarı çıkmak zorunda kalanların kanattaki diğer mahkumlar olduğunu belirten Becker, “Gardiyanlar yavaş yavaş ortaya çıktı ya da hiç çıkmadı” dedi. Becker’ın söylediğine göre o adam daha sonra ondan af diledi ve elini öptü.

İlk zamanlarda diğer mahkumlara bakmaktan kaçınmayı öğrenen ve gözlerini yere diken Becker bu dönemde ‘başka bir mahkuma yanlış yönden bakmamayı’ öğrenmiş.

Becker, Huntercombe’da üç ay geçirdikten sonra, fitness eğitmeni olarak çalıştığı ve Matematik, İngilizce ve hatta Yunan felsefesi öğrettiği başka bir kanada transfer edildiğini anlattı.

“Tüm bu deneyim bana aynı zamanda önemli ve iyi bir şey öğretti” diyen Becker, bunu da “Bazı şeyler iyi nedenle olur” diye açıkladı.

Hapishanede geçirdiği 231 günün kendisine, hayatını yeniden düşünmesi, dört çocuğu ve partneriyle yakınlaşması için zaman verdiğini belirten Becker, kızıyla ilişkisinin her zamankinden daha yakın hale geldiğini söyledi.