Boris Becker cezaevinde yoga eğitmeni oldu

İflas beyanında usulsüzlük yaptığı gerekçesiyle yargılandığı Britanya’da 2,5 yıl hapis cezasına çarptırılan Alman tenisçi Boris Becker’in (54) cezaevindeki mahkumlara spor eğitmenliği yaptığı belirtildi.

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Alman basınında çıkan haberlere göre nisan ayında 2017’de iflas beyan ettikten sonra 2,5 milyon sterlin değerindeki varlıklarını sakladığı gerekçesiyle hüküm giyen, mayıs ayında Oxfordshire bölgesindeki Huntercombe Cezaevi’ne yollanan Becker sekiz kilo verdi.

Cezaevinin spor salonunda düzenli olarak antrenman yapıyor. Ayrıca cezaevinin spor eğitmeninin asistanlığını üstleniyor.

Cezaevi çalışanları ve mahkumlar, kariyerinde 1 numaraya yükselen Becker’in deneyimlerinden faydalanıyor. Becker, 45 mahkuma beslenme, kriz yönetimi, fitness gibi alanlardaki deneyimini aktarıyor.

Bunlara artı olarak yoga ve meditasyon eğitmenliği yapıyor.

Becker’in asistanlık görevi, cezaevindeki ‘ödül programı’ kapsamında ona bazı ayrıcalıklar sunuyor.

Avukatı Christian-Oliver Moser şunları söyledi: ”Müvekkilim cezaevinde iyi koşullarda. Oradaki günlük yaşama tamamen uyum sağladı. İstediğinde telefon edebiliyor. Dış dünyayla iletişim sağlayabiliyor. Daha fazla ayrıntı vermem uygun olmaz.”