Borç yapılandırmada ödeme süresi uzatıldı

Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK), yapılandırma, cari dönem prim borçları ve diğer her türlü borçların son ödeme süresinin 3 Ağustos’a kadar uzatıldığını duyurdu.

Fotoğraf: AA

SGK‘nın açıklamasına göre sigorta primi ve yapılandırma borçlarının son ödeme tarihinin aynı güne denk gelmesinden dolayı kurum tahsilat sistemimizde yoğunluk meydana geldi.

Mağdur olunmaması için son ödeme süresinin 3 Ağustos saat 23:59’a kadar uzatıldığı belirtildi.

Bu tarihe kadar borçların yasal süresi içerisinde ödenmiş sayılacağı kaydedilen açıklamada şunlar yazıldı:

“Sigorta prim teşvik ve desteklerinden yararlanmaya devam edilebilmesi, süresinde ödenmeyen primler nedeniyle gecikme cezası ve gecikme zammına maruz kalınmaması ve yapılandırma ödeme planlarının ihlal edilmemesi açısından belirtilen tarihe kadar ilgili borçların ödenmesi önem arz etmektedir.”