Booker ödülü ‘Zaman Sığınağı’ romanına: Herkes Alzheimer kliniğine gitmek isterse…

Booker Ödülü bu yıl Bulgar yazar Georgi Gospodinov’un Zaman Sığınağı romanına verildi.

Zaman Sığınağı, tarihin nasıl ‘üzerinde mutabık kalınmış bir hikaye‘den ibaret olduğunu gösteriyor



Bulgar yazar Georgi Gospodinov ‘Zaman Sığınağı’ romanında, tüm dünyada modern insanın aynı dertlerle kavrulduğunu çarpıcı bir hikaye üzerinden anlatıyor.

Kitap, Alzheimer hastaları için bir takım klinikler oluşturulmasıyla başlıyor. Klinikte hastaların kendilerini en emniyette hissettikleri zamanlara dair mekanlar baştan yaratılıyor ve hastalar bu şekilde rahat ettiriliyor. Klinikler öyle olağanüstü başarı kazanıyor ki, Alzheimer olmayan insanlardan da bu kliniklere talep yağmaya başlıyor ve klinik zinciri büyüyor da büyüyor.

Geçtiğimiz haftalarda yayınladığımız bir yazısında, Zeynep Karaarslan Başaran ‘Zaman Sığınağı’nın okuması hiç de kolay olmayan bir roman olduğunu söylüyor: “Katman katman zenginleşen bu özel romanı, roman diye tanımlamak bile haksızlık olur. Kronolojik değil, karakterizasyon yok, dağınık sayılabilir, anlatıcıya da yüzde yüz güvenemiyoruz. Okuyucuya saygı duyan, okuyucunun boşlukları tamamlayacağına, bu yaratıma katılacağına inanan bir metin. Ulus-devletlerin çöküşü ve geleceksizlik ihtimali ile bizi yüz yüze getiriyor. Kitap, enfes bir referandum bölümüne sahip ve bizler gibi seçimle yatıp seçimle kalkanlar için de özellikle manalı.“