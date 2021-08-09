Bolu’da zincirleme kaza: Bir can kaybı, bir yaralı

Anadolu Otoyolu Bolu kesimindeki zincirleme trafik kazasında bir kişi hayatını kaybetti, bir kişi yaralandı.
AA’nın aktardığına göre otoyolun İstanbul istikametinde seyreden kamyon, Çaydurt mevkisinde freni boşalınca, O.Y. yönetimindeki TIR’a, ardından da H.B’nin kullandığı TIR’a çarptı. Bu araç da önünde seyreden M.K. yönetimindeki TIR’la çarpıştı.
İhbar üzerine bölgeye 112 Acil Servis, itfaiye, jandarma, polis ve kara yolları ekipleri sevk edildi.
Sağlık ekiplerinin kontrollerinde kamyon şoförünün yaşamını yitirdiği belirlendi. Kazada hafif yaralanan TIR şoförü H.B. ise Bolu Köroğlu Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı.
Devrilen TIR’da bulunan mısırlar ile kamyonda bulunan toprağın yola savrulduğu kaza nedeniyle otoyolun İstanbul istikameti ulaşıma kapandı.
Bu yöndeki araçlar Yeniçağa Kavşağı’ndan D-100 kara yoluna yönlendirildi. TIR’lardan birinin bariyerleri aşarak geçtiği Ankara yönünde de trafik tek şeritle sınırlandı.
Kilometrelerce araç kuyruğunun oluştuğu kaza bölgesinde yolu açma çalışmalarına başlandı.