Bolu’da iki kişi hırsızlıktan tutuklandı: Villalarda kümeslerdeki tavukları da pişirip yemişler

Bolu’da hırsızlık için girdikleri 11 villadan para, ziynet, elektronik ve antika eşyalar çaldıkları gerekçesiyle gözaltına alınan üç şüpheliden ikisi tutuklandı.

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İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, son iki ayda Sağlık, Dodurga, Küçükberk, Kültür, Soku ve Sandallar mahallelerindeki 11 villadan hırsızlık yapıldığı ihbarı üzerine çalışma başlattı.

Hırsızlıkta kullanılan aracı belirleyen ekipler, takip sonucunda çeşitli suçlardan kaydı bulunan T.Ö. (44), M.K. (25) ve H.K’yı (30) gözaltına aldı.

Şüphelilerin iki ev ve üç aracında yapılan aramalarda, 25 bin lira, ziynet, elektronik ve antika eşyalar, bir miktar marihuana bulundu. Çalıntı eşyalar sahiplerine teslim edildi.

Zanlıların girdikleri villaların bazılarında sucuk ekmek ve kümeste bulunan tavukları pişirip yedikleri belirlendi.

Emniyetteki işlemlerin ardından adli makamlara sevk edilen şüphelilerden T.Ö. ve M.K. tutuklandı, H.K. serbest bırakıldı.