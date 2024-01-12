Bolu’da 3,6 büyüklüğünde deprem

Bolu’da saat 23.59’da 3,6 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

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Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı’nın (AFAD) paylaştığı bilgiye göre Bolu Merkez’deki depremin derinliği 9,08 kilometre olarak kaydedildi.