Bolu’da 3,6 büyüklüğünde deprem

Bolu’da saat 23.59’da 3,6 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı’nın (AFAD) paylaştığı bilgiye göre Bolu Merkez’deki depremin derinliği 9,08 kilometre olarak kaydedildi.
Moody’s, Türkiye’nin not görünümünü ‘pozitif’e çevirdi
Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan başkanlığında güvenlik toplantısının yapılacağı bildirdi.
Bolu’da saat 23.59’da 3,6 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
Milli Savunma Bakanlığı, Kuzey Irak’ta altı askerin yaşamını yitirdiğini, ikisi ağır yedi askerin de yaralandığını duyurdu.
Avrupa Birliği’nin (AB) Kızıldeniz’deki ticari gemileri İran destekli Husilerin saldırılarından korumak için bölgeye savaş gemileri göndermeyi planladığı bildirildi.