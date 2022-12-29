Bolivya’da muhalif lider terör suçlamasıyla gözaltına alındı

Bolivya polisi, önde gelen sağcı muhalefet lideri ve ülkenin en zengin bölgeleriniden Santa Cruz’un valisi Luis Fernando Camacho’yu terör suçlamasıyla gözaltına aldı.

Luis Fernando Camacho (Reuters)

Camacho, 2019’da Başkan Evo Morales’in iktidardan indirilmesiyle ilgili olaylara karıştı. Camacho, bir aydan fazla bir süredir Santa Cruz’da hükümet karşıtı bir greve öncülük ederek bölgedeki faaliyetleri durma noktasına getirdi.

BBC’nin aktardığına göre başsavcılık, detay vermemekle beraber Camacho’yu ‘terörizm’ ve eski başkan Morales’in devrilmesiyle suçladı.

Gözaltı haberi yayıldıktan sonra Camacho destekçileri sokaklara çıkarak barikatlar kurdu ve bölge savcılığını ateşe verdi. Protestocular ayrıca, Camacho’nun başka bir yere götürülmesini engellemek için Santa Cruz’daki Viru Viru havaalanına da girdi. Destekçileri, gözaltıyı ‘insan kaçırma’ olarak nitelendiriyor.

Eski başkan Carlos Mesa, tutuklamayı ‘kaçırma’ olarak nitelendirdi.

Camacho, 2020’de başkan adayı olmuştu.