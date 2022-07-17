Boğulma tehlikesi geçiren kızını kurtaran baba hayatını kaybetti

Niğde’de gölde boğulma tehlikesi geçiren 14 yaşındaki çocuğunu kurtaran baba, yaşamını yitirdi.

Fotoğraf: AA

AA’nın haberine göre Bozköy beldesinde yaşayan Sıtkı Gülsoy (42), ailesiyle piknik yapmak için Narlıgöl’e gitti.

Bir süre sonra göle giren 14 yaşındaki kızı Yağmur Gülsoy’un boğulmak üzere olduğunu gören Sıtkı Gülsoy, onu kurtarmak için göle girdi.

Kızını güvenli alana götüren Gülsoy suda gözden kayboldu.

Durumun yetkililere haber verilmesi üzerine bölgeye jandarma, Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Mersin’den Niğde’ye giden dalgıç polislerin arama çalışması sonucu Gülsoy’un cansız bedenine ulaşıldı.

Gülsoy’un cansız bedeni otopsi için Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırıldı.