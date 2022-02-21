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Yaramazlara biraz batar!

Boğaziçi rektörü, TÜBİTAK yönetimine atandı

Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumu’nda (TÜBİTAK) başkanlık ve yönetim kurulu üyeliklerine atamalar yapıldı.

Fotoğraf: AA

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan tarafından imzalanan karar, bugün Resmi Gazete’de yayınlandı.


Buna göre, Prof. Dr. Hasan Mandal, TÜBİTAK’a yeniden başkan atandı.

Mehmet İhsan Taşer, Lütfü Haluk Bayraktar, Cemal Şeref Oğuzhan Öztürk, Prof. Dr. Mehmet Naci İnci ve Prof. Dr. Mehmet Bulut ise yönetim kurulu üyeliğine getirildi.

Taşer, Bayraktar ve Öztürk, halihazırda yönetimde görevliydi.

Prof. İnci, ‘kayyım rektör’ protestosuyla karşılaşan Prof. Dr. Melih Bulu’nun yerine Ağustos 2021’de Boğaziçi Üniversitesi’ne atanmıştı.

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