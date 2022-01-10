Boğaziçi protestolarında beş kişiye yakalama kararı

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın Prof. Dr. Melih Bulu’yu Boğaziçi Üniversitesi rektörlüğüne atamasının ardından başlayan ‘kayyım rektör’ protestolarıyla ilgil 97 kişinin, üçer yıla kadar hapis cezası istemiyle yargılandığı davada beş kişi hakkında yakalama kararı çıkarıldı.

Fotoğraf: DHA

İstanbul 32. Asliye Ceza Mahkemesi’ndeki duruşmaya, yaklaşık 30 sanık, avukatlarıyla katıldı.

Duruşmada, savunması alınmayan kişilerin beyanları alındı.

Protestolarda gözaltına alınan öğrencilerin avukatlığını da yapan sanıklardan Ezgi Önalan, 1 Şubat 2021’de eylem olacağını öğrendiğinde, avukat arkadaşlarıyla öğrencilerin yanında olmak amacıyla olay yerine gittiklerini, görüntü almaya çalıştığı sırada gözaltına alındığını ifade etti.

Önal’ın avukatı ise avukat olan müvekkili yönünden yargılamanın durdurulmasını talep etti.

Savunma yapan diğer sanıklar da olay tarihinde basın açıklaması için yapılan çağrıyı sosyal medyadan duyduklarını ve anayasal haklarını kullanmak için üniversitenin Güney Kampüs kapısı önüne gittiklerini söyleyerek, basın açıklamasının yapılmasına izin verilmediğini belirttiler. Sanıklar, beraat talebinde bulundu.

Ara kararını açıklayan mahkeme, adresleri tespit edilemeyen beş kişi hakkında savunmalarının alınması amacıyla yakalama emri çıkarılmasına, bu sanıkların savunmalarının alınmasının ardından serbest bırakılmalarına karar verdi.

Beraat istemini reddeden mahkeme, sanık avukat Ezgi Önalan hakkında yargılamanın durdurulması talebini de kişisel suça ilişkin olduğu gerekçesiyle kabul etmedi. Duruşma ertelendi.

Ne olmuştu?

Boğaziçi Üniversitesindeki eylemlerde, 1 Şubat günü basın açıklaması yapmak isteyen öğrencilere müdahalede, Etiler, Bebek ve üniversitenin güney kampüsünde 108 kişi gözaltına alınmıştı. Emniyetteki işlemleri tamamlanan 10 kişi serbest bırakılmış, 98’i ise İstanbul Adalet Sarayı’na sevk edilmişti.

Bir kişinin 18 yaşından küçük olması nedeniyle dosyası ayrılmış, 97 kişi hakkında ise iddianame hazırlanmıştı. İstanbul başsavcılığınca hazırlanan iddianamede, 97 öğrencinin ‘toplantı ve gösteri yürüyüşleri kanununa muhalefet’ suçundan 1,5 yıldan üç yıla kadar hapisle cezalandırılmaları istenmişti.