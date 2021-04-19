Boğazı kesilerek öldürülen köpek çuvalda araziye atıldı

Muğla’nın Marmaris ilçesinde bir sokak köpeği, dört ayağı, kuyruğu ve boğazı kesilerek öldürüldükten sonra çuvala konularak araziye atıldı.

Fotoğraf: DHA

DHA’nın aktardığına göre Marmaris’te yaşayan 17 yaşındaki Ö.D., bir süre önce mahallede dolaşan bir sokak köpeğini beslemeye başladı. Her gün mahalleye gelen köpeği besleyen Ö.D., geçen hafta sonu gelmeyince köpeği mahallede ve arazide aramaya başladı.

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Ö.D. ve arkadaşları arama sonucu köpeği, Marmaris-Muğla Karayolu’nun 21’nci kilometresinde bulunan Çetibeli Mahallesi’nde karayolu kenarında bir arazide çuval içinde buldu. Sokak köpeğinin işkence gördüğü boğazı, kuyruğu ve dört ayağı kesilerek öldürüldüğü görüldü.

Marmaris Hayvan Hakları Derneği (MAHAKDER) Başkanı Tülay Yıldız, şunları kaydetti: “Ne yazık ki bu tür vahşetleri son dönemlerde sıkça duymaya ve görmeye başladık. Bir sokak köpeği işkence edilmiş dört ayağı, kuyruğu, boğazı kesilmiş ve çuvala konularak bağlanıp atılmış. Bunu yapan insan olamaz ve böyle bir davranışı gerçekleştiren kişi ruh hastasıdır. Yetkililere çağrımız bu vahşeti yapan mutlaka bulunmalıdır. Konun takipçisi olacağız. Bugün hayvana zulüm yapan yarın insana yapar.”