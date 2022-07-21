Boğalarla koşu: 24 saatte üç kişi hayatını kaybetti

İspanya’da, binlerce kişinin boğalarla bir arada koştuğu festivallerde 24 saat içinde üç kişi hayatını kaybetti.

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Üç kişinin son iki hafta içinde, ülkenin doğusundaki Valencia kenti ve yakınlarında düzenlenen geleneksel koşulara katılıp ağır yaralandıkları ve kaldırıldıkları hastanelerde öldükleri açıklandı.

Hayvan hakları savunucuları, boğa güreşlerinin ve bu tür koşuların hem hayvanlar hem de insanlar açısından tehlike oluşturduğunu savunarak düzenlenmemesini istiyor. Onların verilerine göre bölgede 20 yılda sekiz kişi hayatını kaybetti.

Ölenlerden biri Valencia kentinin güneyindeki Picassent’teki etkinliği izleyen 56 yaşındaki bir adamdı. Sokak ortasında koşuyu izlerken bir boğa tarafından boynuzlanarak havaya fırladı ve beyninde hasar oluştu. Hastanedeki dokuz günlük yaşam mücadelesini salı günü (19 Temmuz) kaybetti.

Valencia’nın kuzeyindeki Meliana’daki festivale katılan 50 yaşındaki bir adam göğsünden boynuz darbesi aldı. Akciğeri zarar gördü. Aynı gün hayatını kaybetti.

Pedreguer’deki festivale katılan 64 yaşındaki bir Fransız turist de diğer iki kişiden bir gün önce pazartesi günü hayatını kaybetti.

Bu yıl Pamplona’da pandemi nedeniyle verilen üç yıllık aranın ardından düzenlenen San Fermin Festivali’nde 35 kişi yaralanmıştı.

Hayvan hakları savunucularının ısrarlı çağrı ve tepkilerine rağmen festivaller devam ediyor. 2019 yılı verilerine göre 10 bini aşkın etkinlik, Valencia’nın ekonomisine yılda 300 milyon avro getirdi.