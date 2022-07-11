Bodrum’da tekne kazası: İşadamı ve eşi hayatını kaybetti

Muğla’nın Bodrum ilçesinde dün gece meydana gelen tekne kazasında iki kişi hayatını kaybetti.
AA’nın haberine göre Torba Mahallesi Kaynar mevkisi açıklarında, işadamı Ünal Pala’nın kullandığı belirtilen sürat botu kontrolden çıkarak açıktaki kayalıklara çarptı.
Bölgeye, sağlık ve Sahil Güvenlik ekibi sevk edildi. Ünal Pala (52) ve eşi Evrim Pala’nın (47) kaza yerinde öldüğü belirlendi.
Kazada, denize savrulan 12 yaşındaki Mina Pala etraftaki su sporu çalışanlarınca kurtarılarak ambulansla ilçedeki özel bir hastaneye kaldırıldı.
Pala çiftinin cenazeleri, olay yeri ve savcının incelemesinin ardından Bodrum Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.