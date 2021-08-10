Diken

Yaramazlara biraz batar!

Bodrum’da orman yangını

Muğla’nın Bodrum ilçesinde orman yangını çıktı.

Fotoğraf: AA

Dereköy Mahallesi’ndekilerin ihbarıyla bölgeye çok sayıda orman bölge müdürlüğü ve itfaiye ekibi sevk edildi.


Rüzgarın etkiyle yayılan yangını kontrol altına almak için çalışmalar devam ediyor.

Bodrum Belediye Başkanı Ahmet Aras, Twitter paylaşımında şunları kaydetti: “Karakaya-Dereköy bölgesinde çıkan yangını kontrol altına almak için, vatandaşlarımız ve ekiplerimizle mücadelemiz devam ediyor. Söndürme çalışmalarımızı, havadan ve karadan büyük bir çabayla sürdürüyoruz.”

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