Bodrum’da denizin çekilmesiyle Tavşan Adası’na uzanan tarihi surlar ortaya çıktı

Muğla’nın Bodrum ilçesinde, denizin çekilmesiyle Tavşan Adası’na uzanan tarihi sur kalıntıları ortaya çıktı.

Fotoğraflar: AA

Türkiye’nin tarihi ve doğal güzellikleriyle bilinen Bodrum’un Gümüşlük Mahallesi’nde yılda birkaç kez tekrarlanan doğa olayı, deniz altındaki tarihi gün yüzüne çıkarıyor.

Deniz suyunun çekilmesiyle milattan önce 4’üncü yüzyılda yapıldığı tahmin edilen Mydos (Tavşan) Adası’na kadar uzanan şehir surları ortaya çıkıyor. Bölgede yaşamını sürdürenler ve tatilciler de tarihi sur duvarlarının yanına giderek fotoğraf çektiriyor.

15 yıldır bölgede yaşayan işletmeci Tuncay Yıldızeli, yılın belli zamanlarda suyun çekilmesiyle ortaya çıkan sur duvarlarını izlemekten de keyif aldıklarını söyledi.

Suyun çekilmesiyle duvarların üzerinden yürüyerek Tavşan Adası’na ulaşılabildiğini belirten Yıldızeli, “Adada çok eski tarihi eserler var. Belli zamanlar insanlar gidip gezebiliyorlar. Surlar yaklaşık 15 gün kadar bu şekilde gün yüzünde kalıyor” dedi.

Bölgedeki bir balık restoranın şefi Halil Yılmaz da surların büyük bir bölümünün ortaya çıktığını ve tatilcilerin ilgi gösterdiğini dile getirdi.