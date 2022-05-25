Bodrum’da deniz ve sahilden iki saatte 250 kilogram çöp çıktı

Muğla’nın Bodrum ilçesindeki deniz dibi temizliğinde 250 kilogram çöp toplandı.

Fotoğraflar: AA

‘Denize en çok mavi yakışır’ sloganıyla Güvercinlik Mahallesi’nde düzenlenen etkinliğe Bodrum Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü, belediye dalış ekibi ve Güvercinlik Sudi Özkan Ortaokulu’ndan öğrenciyle öğretmenler katıldı.

Belediye ekipleri, öğrencileri çevre bilinci konusunda bilgilendirdi.

AA’nın haberine göre deniz dibinden ve sahilden yaklaşık iki saatte 250 kilogram atık toplandı.

Atıklar, Konacık Mahallesi’ndeki Bodrum Belediyesi 1’inci Sınıf Atık Getirme Merkezi’ne nakledildi.