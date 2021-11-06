Bodrum açıklarında sığınmacı teknesi battı: Yedi kişi kurtarıldı, üç kişi kayıp

Muğla’nın Bodrum ilçesi açıklarında, 10 sığınmacının içinde bulunduğu fiber tekne battı. Yedi kişi sahil güvenlik ekipleri tarafından kurtarılırken, üç kişi ise aranıyor.

Fotoğraf: DHA (Temsili)

DHA’nın aktardığına göre sahil güvenlik dün saat 21:23’te Bodrum Karaada açıklarında Avrupa ülkelerine gitmeye çalışan bir sığınmacı teknesinin battığı ihbarını aldı.

İhbar üzerine bölgeye bir helikopter, iki güvenlik botu ve bir dalış timi sevk edildi. Bölgeye ulaşan ekipler, yedi sığınmacıyı kurtararak kıyıya çıkardı.

Sağlık ekipleri tarafından yapılan kontrolde sığınmacıların durumunun iyi olduğu bildirildi.

Sığınmacıların verdiği bilgi doğrultusunda kayıp üç kişi için bölgede arama ve kurtarma çalışması sürüyor.