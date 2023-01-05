BMW’nin son prototipinde ‘Apple arabası’ndan esintiler

Uzmanlara göre BMW AG’nin ‘i Vision Dee’ adlı son prototipi, proje aşamasındaki Apple arabasından esintiler barındırıyor. Düğmesi ve anahtarı olmayan araba ses kontrolüyle çalışacak.

BMW İcra Kurulu Başkanı Oliver Zipse “Arabamız, gerçek bir sürüş arkadaşı olmak için dijital yaşamınıza sorunsuz şekilde entegre olacak” dedi.

BMW’nin araba adımı, Apple’ın ‘son derece gizli bir şekilde’ yürüttüğü iddialı otomobil projesinin 2026’ya kadar ertelenmesine denk geliyor. Ertelemeye rağmen, uzmanlar Apple’ın otomatiklik ve sadelik ‘takıntısının’ sektörü bu etkilediğini söylüyor. BMW’nin son modelinde de bunun hissedildiği belirtiliyor.

1960’ların sedanlarını anımsatan retro esintili bir görünüm arayan BMW, Apple’a nazaran geliştiricilerin dijital yenilikler eklemesi için daha iyi bir alan sunuyor.

2019’dan beri BMW, bilgi, eğlence ve güvenlik özellikleri dahil olmak üzere kapsamlı bir işlev paketi için otomobil yazılımını kablosuz bir şekilde güncelliyor. Şu anda 3,8 milyondan fazla BMW aracı düzenli olarak kablosuz güncelleme alıyor.

Sürücüler, araca bindikten sonra, hız gibi temel bilgilerden yola yansıtılan navigasyon işaretlerine kadar beş bilgiden birini seçerek görüntüleyebilecek. Sosyal medya mesajları da, araba sürerken bile yan tarafta çıkabilir. Aracın ön camındaysa sesle kontrol edilen ve ikiye katlanan dev bir ekran bulunuyor.