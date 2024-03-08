Çözülmelerin, erimelerin, kapanışların ve tamamlanmaların hem değişken hem çalkantılı dinamikleri içindeydik. Bu etkileri hala taşıyoruz. Hem sisler içinde ilerlemeye çalışır, hem de güçlenmek ve özgürleşmekle ilgili somut adımlar atmaya davranırken belki de yola teslim olmanın bizi kıyının diğer yakasına taşıyacağını ancak anlıyor, kavrıyoruz. Bazen anlamak sadece yolda kalabilmekle alakalı.