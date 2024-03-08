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Yaramazlara biraz batar!

BM’nin hedefi tutturması zorlaşıyor: Kadın sünnetinde artış

Birleşmiş Milletler Çocuklara Yardım Fonu (UNICEF), kadın sünneti oranlarının son sekiz yılda yüzde 15 arttığını bildirdi.

Fotoğraf: AA

UNICEF’in 7 Mart’ta yayımladığı raporda, hayatta olan 230 milyondan fazla kız çocuğu ve kadının sünnet edildiği belirtildi. Bu sayı, 2016’da 200 milyondu.


Independent Türkçe’nin aktardığına göre kadın sünneti işlemlerinin 144 milyonu Afrika, 80 milyonu Asya, 6 milyonu da Ortadoğu’daki ülkelerden.

UNICEF raporunda, kadın sünnetinin durdurulması için hükümetlerin de üzerlerine düşeni yapması gerektiği belirtildi.

Araştırmada, kadın sünnetinin en sık uygulandığı ülkelerin sırasıyla Somali, Gine, Cibuti, Mali, Mısır ve Sudan olduğu bildirildi.

BM yasaklamıştı

Tıptaki adı kadın genital mutilasyonu (female genital mutilation -FGM) olan bu işlemde, kadın üreme organları kısmen ya da tamamen alınıyor. 2012’de alınan BM kararıyla uygulama, insan haklarını ihlal ettiği gerekçesiyle yasaklanmıştı.

UNICEF Genel Direktörü Catherine Russell, BM’nin 2030’a kadar kadın sünnetinin tamamen durdurulması hedefine ulaşılmasının zor olduğuna dikkat çekerek, “Bunun başarılması için FGM’nin yasaklanmasına yönelik girişimlerin 27 kat hızlandırılması gerek” dedi.

Russell, kadın sünnetinin ciddi sağlık riskleri taşıdığını da hatırlattı.

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