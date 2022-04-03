BM: Ukrayna’da 1417 sivil öldü, 2 bin 38 kişi yaralandı

Birleşmiş Milletler (BM) Ukrayna’da en az 1417 sivilin öldüğünü, 2 bin 38 sivilin yaralandığını, saldırıların ardından 4 milyon 176 bin 401 mültecinin komşu ülkelere geçtiğini açıkladı.

Mikolaiv’de bir yaralı sedyeyle taşınıyor. Fotoğraf: Reuters

Birleşmiş Milletler Mülteciler Yüksek Komiserliği’nin (BMMYK) açıklamasında, işgalin başladığı 24 Şubat’tan 2 Nisan’a kadar ölen ve yaralanan sivil sayısının tespit edilenden çok daha yüksek olabileceği vurgulandı.

Sivil kayıpların çoğunun, ağır topçu ve çok namlulu roketatar sistemlerinden yapılan bombardımanlar ve hava saldırıları dahil olmak üzere geniş bir etki alanına sahip patlayıcı silahların kullanılmasından kaynaklandığı ifade edildi.

Açıklamaya göre aynı zaman dilinde ülkesini terk edenlerin gittiği ülkeler şöyle: Polonya’ya (2 milyon 429 bin 265), Romanya’ya (635 bin 816), Moldova’ya (392 bin 933), Macaristan’a (385 bin 783) ve Slovakya’ya (298 bin 183) kişi.

Donetsk ve Luhansk bölgelerinden 21-23 Şubat’ta 113 bin kişi Rusya’ya geçmişti.

Ukrayna’dan komşu ülkelere giden mültecilerin yüz binlercesinin buradan diğer Avrupa ülkelerine geçtiği biliniyor.

BM’ye bağlı Uluslararası Göç Örgütü (IOM) de Ukrayna içinde ise 6,5 milyon sivilin yerinden edildiğini duyurmuştu.