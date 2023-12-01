BM: Dünyanın küresel ısınmayı 1,5 derecede tutma kararlılığı azalıyor

Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreteri Antonio Guterres, ‘dünyanın küresel ısınmayı 1,5 derecede tutmaya olan kararlılığının her geçen yıl azaldığını’ söyledi.

Fotoğraf: AA

Guterres, Birleşik Arap Emirlikleri’nin (BAE) Dubai kentinde düzenlenen BM İklim Değişikliği Çerçeve Sözleşmesi 28’inci Taraflar Konferansı’nda (COP28) konuştu.

AA’nın haberine göre Guterres, küresel ısınmanın 3 dereceye doğru ilerlediğine dikkat çekerek, “Dünyanın küresel ısınmayı 1,5 derecede tutmaya olan kararlılığı her geçen yıl azalıyor” dedi.

Gelişmekte olan ülkelerin yenilenebilir enerjiye adapte olmaları için yeterince destek alamadıklarını belirten Guterres, iklim değişikliğinde ulaşılacak başarıların konferans odalarında değil, yerel liderlerin önderlik ettiği şehirler, kentler ve eyaletlerde görüleceğini kaydetti.

Fosil yakıtların geçmişi, yenilenebilir enerji kaynaklarınınse geleceği temsil ettiğini belirten Guterres, dünyanın geleceğinin bu değişimlere bağlı olduğunu ve COP28’in 2030’a kadar yenilebilir enerji kullanımı, verimli enerji tüketimi ve temiz enerjinin herkesin tarafından elde edilebilir olması gibi çözümlerle sonuçlanması gerektiğini söyledi.

Guterres, fosil yakıtların kullanımının azalmasında, doğaya zarar vermeyen iş kolları oluşturmada, hava kirliliğinin azaltılmasında, sürdürülebilir altyapı çalışmalarına yatırım yapılmasında ve toplu taşıma sistemlerinin geliştirmesinde yerel liderlerin önemli rol oynadığını ifade etti.