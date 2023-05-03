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Yaramazlara biraz batar!

BM: 258 milyon kişi gıda yardımına muhtaç

Birleşmiş Milletler’in (BM) raporuna göre, 2022 sonu itibarıyla dünya genelinde 258 milyon insan akut gıda güvensizliğiyle karşı karşıya.

Fotoğraf: Reuters

BM verilerine göre dünya genelinde, iklim değişikliği ve ekonomik krizler nedeniyle gıda yardımına muhtaç bir biçimde yaşayanların sayısı geçen yıl 258 milyona yükseldi.


DW Türkçe’nin haberine göre BM Genel Sekreteri Antonio Guterres, 258 milyon rakamının ‘insanlığın açlığı bitirme, gıda güvenliğini sağlama ve herkesin beslenmesini iyileştirme konusundaki beceriksizliğine karşı bir dava’ olduğunu dile getirdi. BM, 2021’de dünya çapında gıda yardımına muhtaç insan sayısını 193 milyon olarak açıklamıştı.

BM’nin açıkladığı veriler, küresel gıda güvensizliğinin üst üste dördüncü yılda arttığını ortaya koyuyor. Halihazırda gıda güvenliğinin en kötü durumda olduğu ülkelerse Demokratik Kongo Cumhuriyeti, Etiyopya, Afganistan, Nijerya ve Yemen olarak sıralanarak, bu ülkelerdeki durumun ‘kabul edilemez seviyelerde’ olduğu vurgulandı.

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