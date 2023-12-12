‘Blue Eye Samurai’ Netflix’ten onay aldı: İkinci sezon geliyor

Netflix, intikam için kılık değiştirmiş kılıç ustası Mizu’nun hikayesini merkeze alan animasyon serisi ‘Blue Eye Samurai’ın ikinci sezon onayını aldığını duyurdu.

Fotoğraflar: Netflix

17’nci yüzyıl Edo dönemi Japonya’sında geçen, Amber Noizumi ve Michael Green imzalı dizi etnik kökenini ve cinsel kimliğini gizlemek zorunda kalan ‘Mizu’ isimli kadın samurayın intikam yolculuğunu konu ediniyor.

1633’te sınırlarını kapatarak dünyanın geri kalanıyla ekonomik ve sosyal ilişkisini tamamen kesen Japonya’da, sadece melez olduğu için toplum tarafından canavar muamelesi gören Mizu, kendisini dışlayanlardan intikam almaya yeminli genç bir savaşçı.

Mizu doğduğunda Japonya’da sadece dört beyaz erkek olduğunu bilmektedir ve bu erkekleri öldürmek için yola çıkar; bunlardan biri, kendisini bir ‘utanç yaratığı’ haline getiren babası olabilir. Ancak intikam kadınlar için bir seçenek değildir, bu yüzden Mizu intikam arayışını hem cinsiyetini hem de mavi gözlerini gizleyerek sürdürmek zorundadır.

Animasyon serisinin ikinci sezonunun ne zaman onay alacağı da merakla bekleniyordu. Netflix, yayımladığı 30 saniyelik duyuru videosuyla Blue Eye Samurai’ın ikinci sezon onayı aldığını açıkladı.