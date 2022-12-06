Bloomberg: ABD ve AB, Çin’e ‘iklim temelli’ yeni gümrük vergisi getirmeyi planlıyor

ABD ve Avrupa Birliği (AB), karbon emisyonlarıyla mücadele kapsamında Çin’den ithal çelik ve alüminyuma yeni gümrük vergileri getirmeyi değerlendiriyor.

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Dünya çelik üretiminin yarısından fazlasını gerçekleştiren Çin, AB ve ABD tarafından kapasite fazlası yaratarak ulusal çelik endüstrisine tehdit yaratmakla suçlanıyor.

Bloomberg’te yer alan ve konuya yakın kaynaklara dayandırılan habere göre, ABD Başkanı Joe Biden yönetimi tarafından Çin’den ithal çelik ve alüminyuma gümrük vergisi getirilmesi önerisi gündeme alındı. Haberde değerlendirmelerin henüz erken aşamada olduğu ve resmi olarak teklif edilmediği belirtildi.

Haberde ayrıca ABD’nin gümrük vergisi konusunda AB ile anlaşmaya en erken gelecek yılın sonlarına doğru anlaşmaya varabileceği yazıldı.

Danışmanlık şirketi Wood Mackenzie’ye göre, dünya genelindeki demir ve çelik üretimi yılda toplam 3,4 milyar ton karbon ile küresel emisyonların yüzde 7’sini yayıyor.

Çin, dünyadaki çeliğin yüzde 60’ından fazlasını, alüminyumun ise yüzde 57’sini üretiyor.