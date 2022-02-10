‘Bizim Ev’in yıldızı Bob Saget’in ölüm nedeni belirlendi

ABD’de, 1987-1995 yıllarında ABC’de yayınlanan sitcom ‘Full House’daki (Bizim Ev) rolüyle akıllarda yer eden komedyen ve oyuncu Bob Saget’in başını çarptığı ve bunun sebebiyet verdiği kafa travması sonucunda hayatını kaybettiği açıklandı.

Dizide üç kız çocuk babası ‘Danny Tanner’ı canlandıran ABD’li oyuncu, stand up turnesi için gittiği Florida eyaletinin Orlando kentinde bir otel odasında 9 Ocak’ta ölü bulunmuştu. Polis, Saget’in ölümünün ‘şüpheli’ olarak değerlendirilmediğini duyurmuştu.

Ailesi, 65 yaşında yaşamını yitiren Saget’in başını kazara bir yere çarptığı ve önemsemeyerek yatıp uyuduğunun ortaya çıktığını açıkladı.

Ünlü oyuncunun ölüm nedeninin belirlenmesi için hazırlanan raporun sonucunu sevenleriyle bizzat kendilerinin paylaşmak istediğini belirten ailenin açıklamasında, “Bob öldükten sonra hayranlarının onu ne kadar çok sevdiğini gördük. Bu, bize büyük güç verdi. Hepsine minnettarız” dendi.