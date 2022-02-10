Diken

Yaramazlara biraz batar!

‘Bizim Ev’in yıldızı Bob Saget’in ölüm nedeni belirlendi

ABD’de, 1987-1995 yıllarında ABC’de yayınlanan sitcom ‘Full House’daki (Bizim Ev) rolüyle akıllarda yer eden komedyen ve oyuncu Bob Saget’in başını çarptığı ve bunun sebebiyet verdiği kafa travması sonucunda hayatını kaybettiği açıklandı.

Dizide üç kız çocuk babası ‘Danny Tanner’ı canlandıran ABD’li oyuncu, stand up turnesi için gittiği Florida eyaletinin Orlando kentinde bir otel odasında 9 Ocak’ta ölü bulunmuştu. Polis, Saget’in ölümünün ‘şüpheli’ olarak değerlendirilmediğini duyurmuştu.


Ailesi, 65 yaşında yaşamını yitiren Saget’in başını kazara bir yere çarptığı ve önemsemeyerek yatıp uyuduğunun ortaya çıktığını açıkladı.

Ünlü oyuncunun ölüm nedeninin belirlenmesi için hazırlanan raporun sonucunu sevenleriyle bizzat kendilerinin paylaşmak istediğini belirten ailenin açıklamasında, “Bob öldükten sonra hayranlarının onu ne kadar çok sevdiğini gördük. Bu, bize büyük güç verdi. Hepsine minnettarız” dendi.

‘Bizim Ev’in yıldızı Bob Saget hayatını kaybetti

SON HABERLER

Salgın kendi gidişatına bırakıldı: 40 günde 7 bin 382 ölüm

Türkiye’de dün Covid-19’dan 108 bin 563 vaka, 266 can kaybı kaydedildi. Hacettepe Üniversitesi Halk Sağlığı Anabilim Dalı öğretim üyesi Doç. Dr. Cavit Işık Yavuz, 1 Şubat’dan bu yana 2 bin 61 kişinin yaşamını yitirdiğini hatırlatarak Sağlık Bakanlığı’nın pandemi yönetiminde, ‘çok erken zafer ilan ettiğini’ söyledi.

Kıbrıslılar Falyalı cinayetini anlatıyor: Daha çok cenaze kalkar!

Kıbrıs Türk Baroları Birliği konsey üyesi Aslı Murat, Halil Falyalı’ya yönelik suikastın uzun süredir adada kulaktan kulağa konuşulduğunu belirtirken, CTP Milletvekili Doğuş Derya, Kıbrıs sorunundaki çözümsüzlüğün adada hukuksuzluğu getirdiği düşüncesinde.