Bizi Netflix tanıştırdı: Aynı programları sevenler birbiriyle eşleşecek

Netflix ve popüler flört uygulaması Bumble, benzer programları izleyen ve seven kullanıcıları bir ‘oyun‘ çerçevesinde eşleştirecek. İşbirliği şimdilik yalnızca üç ülkeden geçerli olacak.

Sinema aşkı gerçek aşklara vesile olur mu, olur! Fotoğraf: Netflix

Webtekno’nun haberine göre, ortaklık kapsamında Bumble’a Netflix temalı bir özellik eklenecek ve bu sayede kullanıcılar benzer film ve dizi zevklerine sahip insanlarla tanışabilecek.

230 milyondan fazla abonesiyle dünyanın en popüler sinema ve dizi platformu olan Netflix‘in, ülkemizde de kullanılan popüler online arkadaşlık ve flört uygulaması Bumble‘a yaptığı işbirliği, bir ‘oyun’ olarak tasarlandı.

Bumble, uygulamasına ‘Netflix Nights In’ adlı bir soru-cevap oyunu ekleyecek. Kullanıcılar, dizi ve filmlerle ilgili soruları yanıtlayacak. Ancak bu oyunu tek başlarına değil, eşleştikleri kişilerle yapacak.

‘Netflix Nights In’, 30 Ocak’ta başlayıp 13 Mart’ta sona erecek. Ancak şimdilik yalnızca ABD, Kanada ve Birleşik Krallık’taki Bumble kullanıcıları tarafından oynanabilecek.