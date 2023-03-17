Biz neleri farklı yapabiliriz? ‘Varoluşa Saygı’ MERKUR’de

İnsanın doğayla ilişkisini temel alarak çevresel bilincin oluşmasına katkıda bulunan sanatçıların eserlerinin yer aldığı ‘Varoluşa Saygı’ sergisi MERKUR’de açıldı.

Yusuf Sevinçli

Alper Aydın, Ahmet Duru, Burcu Perçin, Evren Sungur, İrem Tok, Serkan Demir, Sibel Horada, Sinem Dişli, Yusuf Sevinçli ve Yüksel Arslan’ın eserlerinin yer aldığı serginin küratörlüğünü Burcu Perçin üstleniyor.

Sanatçıların her çağda doğadan beslendiğini aktaran Perçin, sergiyi son dönemde yaşanan çevre tahribatına dikkat çekmek için düzenlediklerini söyledi.

Burcu Perçin

“Çevremiz için sanatçının ya da herhangi bir bireyin sorumluluklarını birlikte daha fazla düşünmeye ve tartışmaya ihtiyacımız var. Öyleyse şimdi ne yapacağız?” diye soran Perçin şöyle devam etti:

*Farkındalık ve eylem araçları sunmak, yeni yollar bulmak için birlikte neler yapabiliriz? Yaratıcılık ve sanatsal duyarlılığın değişimi tetikleyebilme gücüne inanarak, antroposen sanat dünyası ile, duyarlı çevreciler ve aktivistlerin iş birliğini nasıl güçlendirebiliriz? Sürdürülebilir bir dünya hayal ederken, sürdürülebilir bir tepki ve kararlılıkla biz neleri farklı yapabiliriz? Sorunların üzerine konuşmanın ötesinde nasıl çözümler üretebiliriz?

*Bu soruların temel alındığı sergide, insanoğlunun çevre üzerinde giderek artan yıkıcı etkisine yönelik derin kaygı ve duyarlılığın yansıdığı yapıtlar yer alıyor. Davet ettiğim sanatçılarla, sosyal ve çevresel farkındalıkların daha geniş kitlelere iletebilmenin arayışı içinde, beraber yeni yollar bularak değişime daha güçlü katkı sağlayabileceğimize inanıyorum. Bir arada hareket etmenin gücünü kullanmanın merakı ve heyecanı içinde, bu serginin önümüzdeki süreçte büyüyerek devam etmesini arzu ediyorum.

Evren Sungur

Sanat galerisi MERKUR’de 1 Nisan’a kadar ziyaret edilebilecek sergiden elde edilen gelirin bir kısmı, depremzedelere destek için bağışlanacak.